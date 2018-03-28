Шевченко: Хочется попробовать себя в роли клубного тренера

Андрею Шевченко интересно работать с футболистами каждый день.

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко заявил, что сконцентрирован на работе с национальной командой, однако в будущем хотел бы поработать в каком-нибудь клубе.

"Я сконцентрирован на работе в сборной Украине, но хочется попробовать себя в роли клубного тренера, мне интересно работать с футболистами каждый день.

Мне нравится играть с быстрыми проходами, с высоким прессингом и контролем мяча. Я в начале тренерского пути, должно пройти еще много времени, прежде чем люди начнут воспринимать меня именно как тренера, а не футболиста.

Хочется поучаствовать в серьезном проекте, у меня большие амбиции", – приводит слова Шевченко Sky Sport Italia.

Напомним, что после товарищеского матча со сборной Японией (2:1), Андрей Шевченко заявил, что его подопечным нужно научится не пропускать после стандартов.

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