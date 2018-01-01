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Черноморец усилился экс-форвардом Динамо и Шахтера

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Одесский Черноморец внес в заявку на сезон Александра Гладкого.
Александр Гладкий
Александр Гладкий
Фк Динамо Киев

Экс-форвард донецкого Шахтера и киевского Динамо Александр Гладкий продолжит карьеру в одесском Черноморца. 

Одесситы внесли 30-летнего форварда в заявку на сезон. Профайл футболиста в заявке Черноморца появился на официальном сайте украинской Премьер-лиги. В составе "моряков" Гладкий будет выступать под 24-м номером на спине. 

Отметим, что ранее Гладкий был на просмотре в польском Лехе, однако клубу так и не подошел. В первой половине сезона Гладкий выступал за львовские Карпаты, где забил один гол в десяти матчах. В декабря форвард покинул клуб в качестве свободного агента.

Ранее сообщалось, что Черноморец вернул из Европы экс-динамовца Ярмоленко

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Теги: футбол, Черноморец, Александр Гладкий
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