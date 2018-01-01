Пять неутешительных выводов после матчей сборной Украины в марте

Победа над Японией добавила позитива, но проблемы сборной остаются.

Сборная Украины одержала победу над Японией (участником чемпионата мира, на минутку), тем самым на позитивной ноте завершила сбор и улучшила настроение болельщиков, которое после ничьей с Саудовской Аравией было не на самом высоком уровне.

Впрочем, несмотря на добытый результат, проблем в сборной достаточно и тренерскому штабу еще есть над чем работать. Выделим пять главных неутешительных выводов после матчей сборной Украины в марте.

Шевченко непросто работать со сборной

Андрей Шевченко вместе со своим тренерским штабом взвалили на себя сложную задачу по перестройке игры сборной, пытаясь привить ей нетипичный стиль игры с контролем мяча.

Главная сложность в этой работе – то, что сборная собирается раз в месяц, два, а то и раз в четыре месяца, поэтому наработанное за сбор к следующему сбору забывается. Особенно если в клубе футболист играет в другом ключе и с другими задачами и функциями.

“Мы не рассчитывали, что, не собираясь 4 месяца, растеряем все игровые связи. Игра с Саудовской Аравией удивила меня, что игроки не смогли делать то, что мы делали 2 года со сборной“, – сказал Андрей Шевченко. В клубе ему было бы легче перестроить игру команды, а вот со сборной работать непросто.

Беззубость атаки

Фактически после того, как Андрей Шевченко и Андрей Воронин закончили карьеру в сборной, мы шесть лет испытываем дефицит качественного нападающего и мартовские матчи в очередной раз это подтвердили.

В двух матчах шанс проявить себя получили Артем Кравец и Артем Беседин, и оба сыграли не лучшим образом, хотя свой гол Кравец забил, что дает ему преимущество перед форвардом Динамо.

В остальном игра форвардов не впечатлили, и если в отборе нас часто выручали голы Ярмоленко или Коноплянки, то в матче с Японией результативные удары на счету защитников.

Стандарты – наша главная проблема

В целом, при позиционной защите сборная Украины сыграла на высоком уровне, почти ничего не позволяя сделать соперникам, которые летом сыграют на чемпионате мира.

Фактически, в двух матчах вся угроза нашим воротам была после стандартов – именно так мы пропустили оба гола, а могли пропустить еще больше.

На этом сборе тренерский штаб поставил себе задачу работать над прессингом, поставить более компактную игру в средней линии. На следующем нужно будет уделять внимание работе на стандартах.

Неопределенность с Марлосом

При всем таланте и мастерстве Марлоса, в сборной Украины он пока видится чужеродным телом. Учитывая, что правый фланг полузащиты у нас забронирован Андреем Ярмоленко, Шевченко даже в его отсутствие продолжит наигрывать Марлоса в центре на нетипичной для него позиции.

Перевод на “родную“ позицию по ходу матча с Японией позволил Марлосу играть активнее, смещаться в центр, освобождая зоны для забеганий Бутко и Караваева. Но после восстановления Ярмоленко, именно он займет позицию справа, а Марлосу придется возвращаться в центр.

Марлос безусловно талантливый игрок, способный принимать качественные нестандартные решения в сжатом пространстве, но в сборной его КПД пока далек от идеала.

Особенно актуальной позиция игрока Шахтера на поле становится глядя на игру Руслана Малиновского – игрок сполна воспользовался шансом и в матче с Японией: был хорош как в атаке, так и полезным в защите, особенно после потери мяча. Работоспособность, футбольное мышление, умение сотворить что-то нестандартное с мячом позволяют говорить о важности футболиста для сборной. А ведь еще есть Зинченко, которого тренерский штаб видит именно в центре, а не на позиции левого защитника.

В общем, Марлос хоть и уникальный футболист, но найти ему место на поле в сборной остается непростой задачей для Шевченко.

Ротань становится новым Тимощуком?

Благодаря появлению на поле в двух мартовских матчах Руслан Ротань стал третьим после Андрея Шевченко и Анатолия Тимощука, кто достиг гроссмейстерской отметки в сто проведенных официальных поединков за национальную команду.

Дальше показатель Андрея Шевченко в 111 матчей и наставник сборной уже заявил, что будет только рад, если Руслан побьет его результат.

Вот только Ротаню уже 36 лет, и в своем клубе он не является игроком основы, поэтому понятно, что в будущем Шевченко не будет делать ставку на этого игрока. Главное, чтобы Ротаня искусственно не тянули к показателям в сборной. И чтобы не было такой ситуации, как на Евро-2016, когда Михаил Фоменко выпустил на поле ветерана Анатолия Тимощука, когда все ожидали появление игрока атакующего плана.

Смотрите также видео голов и обзор матча Украина – Япония.

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Фото: ФФУ

Артем Посередько, iSport.ua