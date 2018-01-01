Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Франков: Ситуация с юношеской сборной – это в стиле "похороните меня за плинтусом"

Комментариев: 0
Главред журнала Футбол Артем Франков – о техническом поражении сборной Украины (U-17).
Артем Франков
Артем Франков

Главный редактор журнала Футбол Артем Франков высказал свое мнение о решении УЕФА засчитать сборной Украины (U-17) техническое поражение.

"Ситуация с Сербией, точнее, с юношеской сборной – это в стиле "похороните меня за плинтусом". В развитие темы: почему нам не показывают матчи нашей молодежки? Почему для этого нужно ловить какие-то венгерские каналы?!" – написал Артем Франков в своей конференции на MatchDay.

Напомним, тренерский штаб сборной Украины (U-17) во главе с Олегом Кузнецовым задействовал в матче отбора на чемпионат Европы-2018 против Сербии двух футболистов, которые должны были пропускать встречу из-за перебора желтых карточек, после чего УЕФА принял решение засчитать нашей команде техническое поражение.

Желаете узнавать главные спортивные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Поделись:
Теги: футбол, сборная Украины, ФФУ, УЕФА, Артем Франков
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь