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Видео гола в компенсированное время, который вывел Украину U-19 на ЧЕ

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Фантастическая развязка поединка, которая вывела сборную Украины U-19 на чемпионат Европы.

Украинская сборная U-19 оспаривала путевку на молодежное Евро-2018 со сверстниками из Румынии. Подопечным Александра Петракова для выхода на европейских футбольный форум нужно было лишь обыгрывать команду из Румынии.

Казалось бы, гол Олимпиу Моруцана на 77-й минуте игры “похоронил“ все шансы “сине-желтых“. Однако Украина сумела перевернуть игру благодаря двум точным выстрелам под занавес матча. Сперва Александр Сафронов сравнял счет на 84-й минуте, а уже на 90+2 точный удар Валерия Бондаря принес победу и, как итог – путевку на Евро для сборной Украины.

Отметим, что чемпионат Европы-2018 года среди молодежных команд U-19 пройдет в Финляндии с 16-го по 29-е июля.

Помимо Украины, в финальной части сыграют Англия, Финляндия, Франция, Италия, Норвегия, Португалия и Турция.

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Теги: футбол, видео
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