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За Цыганковым следят Фиорентина и Сампдория – скаут

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Итальянские клубы заметили полузащитника Динамо в матчах с Лацио.
Виктор Цыганков
Виктор Цыганков
ФК Динамо Киев

Скаут итальянского Ливорно Алексей Великих заявил, что команды Серии А Сампдория и Фиорентина готовы купить полузащитника киевского Динамо и сборной Украины Виктора Цыганкова.

"Фиорентина и Сампдория очень внимательно следят за рынком молодых и прогрессирующих исполнителей. Это команды, которые готовы вложиться в трансферы на перспективу. Взяв талантливого футболиста в нужное время за адекватные деньги, а затем перепродав его по истечению определенного времени.

Думаю, в случае с Цыганковым оба клуба не смогут его приобрести за ту сумму, которую хотят. Подчеркну, что удачное выступление Виктора в матче с Лацио подняло его стоимость на два миллиона евро минимум, а то и выше", – сказал Великих в интервью footboom.

Ранее сообщалось, что известный футбольный агент Дмитрий Селюк рассказал, куда лучше трудоустроится Хачериди и Цыганкову после Динамо.

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Теги: Виктор Цыганков, Динамо Киев, интерес, Фиорентина, Сампдория, скаут, футбол
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Комментариев (1)
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Осталось 500 символов
гость  (аноним)  28.03.2018, 09:31
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гость
хер им пусть в динамо пока играет а потом в европу
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