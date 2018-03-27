France Football считает новичка Шахтера одним из самых перспективных бразильцев

Издание France Football видит в новичке Шахтера Додо нового Дани Алвеша.

Французское издание France Football высоко оценивает футбольные качества зимнего новичка донецкого Шахтера Додо. Журналисты ресурса поставили крайнего защитника на второе место рейтинга самых перспективных футболистов Бразилии.

"Он буквально сиял, когда попал в Шахтер. Что может быть лучше для Додо чем донецкий клуб? Прибыв в начале января, правый латераль стал девятым по счету бразильцем за последние годы в украинской команде, через которую прошли такие значимые игроки как Виллиан, Луис Адриано, Фернандиньо, Дуглас Коста и Элано.

Покинув Куритибу за 2 млн. Додо не должен разочаровать своих соотечественников: его технический потенциал, скоростные качество и умение проводить быстрые контратаки заставляет многих видеть в Додо нового Дани Алвеша", – отмечают во France Football.

К вашему вниманию список самых перспективных футболистов Бразилии по версии французского издания.

1. Бреннер, Сан–Паулу

2. Додо, Шахтер

3. Дуглас Луис, Жирона

4. Габриэль Бразао, Крузейро

5. Линкольн, Фламенго

6. Матео Фернандес, Ботафого

7. Мауро Жуниор, ПСВ

8. Паулиньо, Васко да Гама

9. Паулу Витор, Васко да Гама

10. Винициус Жуниор, Фламенго.

Ранее сообщалось, что полузащитник Коринтианса Майкон прошел медосмотр для Шахтера.

Желаете узнавать главные спортивные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!