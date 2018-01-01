Сборная Украины U-21 уступила в выездном матче англичанам в рамках отбора к Евро-2019.

Украинская молодежка уступила сверстникам из Англии в матче отбора к ЧЕ Getty Images

Молодежная сборная Украины U-21 проиграла на выезде сверстникам из Англии в рамках отборочного цикла на чемпионат Европы-2019 года.

Обе команды с первых минут начали обмениваться опасными моментами. Однако воплотить остроту у чужих ворот в забитый гол сумели англичане. Под занавес первого тайма Кэлверт-Льюин убежал на свидание с Андреем Лунином и сумел-таки протолкнуть мяч мимо украинского голкипера – 1:0.

Во втором тайме несколько отличных шансов имели "сине-желтые". Сперва после дальнего удара от Виктора Коваленко мяч разминулся со стойкой. Через несколько минут мяч из пустых ворот вынесли уже защитники сборной Англии. Однако Украина свой гол забила. Николай Шапаренко, вышедший на замену, откликнулся на подачу с фланга и головой переправил мяч в сетку.

К сожалению, последнее слово в матче было все-таки за хозяевами поля. Идентичный навес с фланга и Доминик Соланке, которого потеряли защитники, ударом головой во второй раз огорчает Лунина.

Таким образом, Украина на выезде уступает сборной Англии и располагается на третьей строчке отборочной группы. Команда Александра Головко уступает Нидерландам, которые идут вторыми, тремя очками.

Напомним, что на молодежное Евро выходят команды, которые заняли первые места в своих группах, а также четыре лучших вторых места по итогам отборочного цикла.

Англия U-21 – Украина U-21 2:1

Голы: 1:0 – 41 Кэлверт-Льюин, 1:1 – 83 Шапаренко, 2:1 – 88 Соланке.

Англия U-21: Ганн, Сессеньон, Чилуэлл, Уоррелл, Фрай, Мэддисон (Соланке, 77), Грэй (Лукман, 73), Онома, Дэвис, Кенни, Кэлверт-Льюин (Мэйтленд-Найлз, 90).

Украина U-21: Лунин, Кравец, Зотько, Лукьянчук, Пихаленок, Вакулко (Шапаренко, 63), Лучкевич, Коваленко, Шепелев, Довбик (Зубков, 74), Лунев (Третьяков, 80).

Предупреждения: Зотько (43), Онома (71), Зубков (90).

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