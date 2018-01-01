Сборная Украины получила техническое поражение за выигрышный матч против Сербии.

УЕФА засчитал сборной Украине U-17 техническое поражение за победу над Сербией ФФУ

Тренерский штаб сборной Украины U-17 во главе с Олегом Кузнецовым задействовал в матче отбора на чемпионат Европы-2018 против Сербии двух футболистов, которые должны были пропускать встречу из-за перебора желтых карточек.

УЕФА засчитал сборной Украины U-17 техническое поражение со счетом 0:3 за несоблюдения норм регламента. Отметим, что Роман Бодня и Николай Ярош должны были отбывать одноматчевую дисквалификацию, так получали желтые карточки в двух предыдущих матчах против Испании (21-го марта) и с Ирландией (16-го октября 2017).

Также УЕФА оштрафовал ФФУ на две тысячи евро.

После ничьи с командой Чехии (0:0), сборная Украины опустилась на третье место в квартете и пропустила на Евро-2018 коллектив из Сербии.

Ранее сообщалось, что национальная сборная Украины обыграла команду Японии (2:1) в контрольном спарринге.

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