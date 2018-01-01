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За трансферы в Динамо теперь будет отвечать Красников – источник

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Журналист телеканалов Футбол 1/2 Игорь Бурбас заявил, что киевское Динамо усилится известным менеджером.
Евгений Красников (слева)
Евгений Красников (слева)

За трансферную деятельность Динамо отныне будет отвечать Евгений Красников. Об этом сообщил журналист телеканалов Футбол 1/Футбол 2.

"У киевлян солидное менеджерское усиление – гуру латиноамериканского рынка Евгений Красников. Поговаривают, что ему даже отдадут официальную должность спортдира. У меня сразу же вопрос: Папа Гуйе – это первое усиление?", – написал Игорь Бурбас в социальную сеть Twitter.

Ранее капитан сборной Украины Руслан Ротань рассказал о своем переходе в киевское Динамо.

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Теги: футбол, Динамо Киев, Евгений Красников, чемпионат Украины по футболу
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