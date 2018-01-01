Лучше, чем с Саудовской Аравией: что говорили украинцы после победы над Японией

Игроки сборной Украины поделились эмоциями после победы в товарищеском матче.

Сборная Украины добыла первую победу в 2018 году, обыграв представителей Японии в товарищеском матче. Успех в поединке нашей команде принесли точные удары Ярослава Ракицкого и Александра Караваева.

После победы, как и полагается, у футболистов было хорошее настроение, и преимущественно все из них сошлись на мнении, что игра вышла лучше, чем предыдущая с Саудовской Аравией.

Андрей Шевченко, главный тренер:

Мы собрались перед игрой с Саудовской Аравией после того, как не виделись четыре месяца. Какие игровые связи уже были потеряны. Нам надо было что-то добавить в первой игре, и мы добавили – чуть прессинга, немного компактности в середине поля. После того поединка я был недоволен тем, как мы контролировали игру. Сегодня это уже получалось гораздо лучше.

В матче с Японией значительно улучшились связи в середине поля. Но все же они не были на том уровне, который бы удовлетворил нас на сто процентов. Над этим надо работать. Но, к сожалению, тренер сборной не имеет для этого достаточно времени. Четыре месяца – это долгий период. Футболисты выступают за разные клубы, применяют разную тактику. Клубные тренеры предъявляют к ним разные требования. Читать дальше...

Руслан Малиновский, полузащитник:

Хорошо сегодня играли, контролировали мяч. Тем более, добились положительного результата, а это главное. Лучше сыграли, чем предыдущий матч – еще один положительный момент. А так, провели хорошие сборы, что важно для нас. Есть положительный результат. Читать дальше...

Артем Беседин, нападающий:

Нужно было доказать, что ничья против Саудовской Аравии была нелепой случайностью. Все собрались, хорошо отработали. Думаю, могли бы забить больше, и я мог бы забить. Но самое главное, что мы выиграли, и теперь можем возвращаться домой в хорошем настроении. Читать дальше...

Руслан Ротань, полузащитник:

Опять-таки нужно сбрасывать на то, что это товарищеский матч. Разные связи, замены и все такое. Это нормальный процесс, когда в сборной есть ротация, пробуют разных футболистов. Результат не стоял ни тогда, ни сегодня на первом месте. Сегодня нам как команде хотелось победить после неубедительной игры с Саудовской Аравией. Читать дальше...

Богдан Бутко, защитник:

Хорошо сегодня играли, контролировали мяч. Добились положительного результата – самое главное. Получше намного сыграли, чем в предыдущем матче. Хорошие сборы провели, ведь мы собираемся очень редко. Читать дальше...

Тарас Степаненко, полузащитник:

У нас было не так уж много времени, чтобы наладить связи, а ведь мы хотим играть в хороший футбол. Пытались контролировать мяч, играть через пас, создавать моменты. Обидно, что снова пропустили после стандарта – это наша ахиллесова пята. Читать дальше...

Смотрите также видео голов и обзор матча Украина – Япония.

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