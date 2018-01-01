Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Бутко: Всегда приятно играть первым номером

Комментариев: 0
Защитник сборной Украины прокомментировал победу в товарищеском матче над командой Японии.
Богдан Бутко
Богдан Бутко
Getty Images

Защитник сборной Украины Богдан Бутко подвел итоги матча со сборной Японии, в котором наша команда одержала победу со счетом 2:1.

"Хорошо сегодня играли, контролировали мяч. Добились положительного результата – самое главное. Получше намного сыграли, чем в предыдущем матче. Хорошие сборы провели, ведь мы собираемся очень редко".

"Контроль мяча? Всегда приятно играть первым номером, а болельщикам наблюдать за игрой".

"Возможно, если бы поле было получше, мы бы еще больше моментов создавали", – сказал Бутко после поединка.

Также на нашем сайте доступно видео голов и обзор матча Украина – Япония.

Поделись:
Теги: футбол, сборная Украины, сборная Японии, товарищеский матч, Богдан Бутко
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: iSport.ua

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь