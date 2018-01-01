Бутко: Всегда приятно играть первым номером

Защитник сборной Украины прокомментировал победу в товарищеском матче над командой Японии.

Защитник сборной Украины Богдан Бутко подвел итоги матча со сборной Японии, в котором наша команда одержала победу со счетом 2:1.

"Хорошо сегодня играли, контролировали мяч. Добились положительного результата – самое главное. Получше намного сыграли, чем в предыдущем матче. Хорошие сборы провели, ведь мы собираемся очень редко".

"Контроль мяча? Всегда приятно играть первым номером, а болельщикам наблюдать за игрой".

"Возможно, если бы поле было получше, мы бы еще больше моментов создавали", – сказал Бутко после поединка.

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