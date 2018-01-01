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Беседин: Нужно было доказать, что ничья в прошлом матче – нелепая случайность

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Нападающий сборной Украины Артем Беседин прокомментировал победу в товарищеском матче над Японией.
Артем Беседин
Артем Беседин
ФФУ

После победы сборной Украины в товарищеском матче против Японии со счетом 2:1 нападающий Артем Беседин ответил на вопросы журналистов.

– В матче против Японии сборная выглядела увереннее, чем в предыдущем…

– Нужно было доказать, что ничья против Саудовской Аравии была нелепой случайностью. Все собрались, хорошо отработали. Думаю, могли бы забить больше, и я мог бы забить. Но самое главное, что мы выиграли, и теперь можем возвращаться домой в хорошем настроении.

– Как ты думаешь, Андрей Шевченко уже определился с будущим костяком команды?

– Наверняка у него есть мысли по этому поводу, но об этом лучше спросить у него.

– Ротаня как-то поздравили?

– Конечно, поздравили от всей души! Все-таки сотый матч за сборную – это очень большое достижение. Лично я желаю ему сыграть и 150-й, и еще намного больше! И Караваева с дебютным голом тоже поздравили.

– Что оказалось самым сложным в поединке против Японии?

– Мы ждали, что они будут играть через длинные передачи, поэтому этим они нас не удивили. А сложно было в концовке, когда немного устали и стали допускать ошибки. Но смогли выстоять и довести матч до логического завершения.

Ранее Тарас Степаненко прокомментировал победу в матче против Японии.

Смотрите также видео голов и обзор матча Украина – Япония.

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Теги: футбол, сборная Украины, сборная Японии, товарищеский матч, Артем Беседин
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Источник: iSport.ua

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