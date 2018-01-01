Ротань: Сегодня самое главное – это наша победа

Руслан Ротань провел сотый матч в футболке сборной Украины.

Центральный полузащитник сборной Украины Руслан Ротань поделился впечатлениями после сотого матча в футболке национальной команды, который припал на товарищеский поединок с японцами (2:1).

– Как вы думаете, почему с Саудовской Аравией, которая гораздо слабее получилась игра тяжелее, чем с японцам?

– Опять-таки нужно сбрасывать на то, что это товарищеский матч. Разные связи, замены и все такое. Это нормальный процесс, когда в сборной есть ротация, пробуют разных футболистов. Результат не стоял ни тогда, ни сегодня на первом месте. Сегодня нам как команде хотелось победить после неубедительной игры с Саудовской Аравией.

– Что для вас 100 матчей в футболке сборной?

– Для меня – просто дата. Самое главное помочь команде, чтобы она побеждала. Не ставлю никаких рубежей для себя. Хочу играть в футбол и получать удовольствия. Чувства какие-то есть, но не стоит на них обращать внимания.

– Вспомни свой дебютный матч за сборную Украины?

– Против сборной Турции, вышел тогда минут на десять. Был молодой еще, даже не понимал, куда попал, – отметил Ротань.

Ранее Тарас Степаненко заявил, что стандартные положения – ахиллесова пята сборной Украины.

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