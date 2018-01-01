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Степаненко: Голы после стандартов – наша ахиллесова пята

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Опорный полузащитник сборной Украины прокомментировал победу в матче против Японии.
Тарас Степаненко
Тарас Степаненко
ФФУ

Полузащитник сборной Украины Тарас Степаненко назвал главную проблему команды после победы над Японией в контрольном матче (2:1).

– Против Саудовской Аравии игра получилась сложнее, чем против более сильного соперника – Японии…

– У нас было не так уж много времени, чтобы наладить связи, а ведь мы хотим играть в хороший футбол. Пытались контролировать мяч, играть через пас, создавать моменты. Обидно, что снова пропустили после стандарта – это наша ахиллесова пята…

– На сколько процентов удалось выполнить установку тренера?

– Главное, что мы выиграли, а так, думаю, процентов на 70-80 выполнили задачу. Под конец немного подсели и концовку немного смазали.

– Соперник чем-то удивил?

– Нет, мы смотрели их матчи, знали, как они играют, так что удивить нас не удалось.

– Кто больше всего доставил проблем нашей команде?

– Мне трудно кого-то выделить. Эта команда сильна коллективными действиями, особенно с учетом того, что не все их лидеры участвовали в игре.

– Что сказал Андрей Шевченко после матча?

– Прежде всего, поздравил Караваева с первым забитым мячом и Ротаня с тем, что он вошел в тройку сыгравших 100 матчей за сборную. И всех поздравил с победой, – отметил Степаненко после матча.

Ранее Руслан Малиновский заявил, что сборная Украины сыграла лучше с Японией, чем против Саудовской Аравии.

Смотрите также видео обзор матча Украина – Япония.

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Теги: футбол, сборная Украины, Тарас Степаненко, сборная Японии, товарищеский матч
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