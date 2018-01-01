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Малиновский: Лучше сыграли, чем с Саудовской Аравией

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Руслан Малиновский поделился эмоциями после победы над сборной Японией.
Руслан Малиновский
Руслан Малиновский
Getty Images

Украинский полузащитник Руслан Малиновский пообщался с журналистами после победы над сборной Японией в контрольном спарринге (2:1).

"Хорошо сегодня играли, контролировали мяч. Тем более, добились положительного результата, а это главное. Лучше сыграли, чем предыдущий матч – еще один положительный момент. А так, провели хорошие сборы, что важно для нас. Есть положительный результат.

Всегда приятно играть первым номером, тем более, когда мы уверенно контролируем мяч. Сегодня еще и поля было не лучшего качества. Если бы газон был бы лучше, может создали больше моментов", – сказал Малиновский после матча. 

Ранее сообщалось, что Андрей Ярмоленко зашел в раздевалку, поздравить партнеров по сборной с победой после игры с Японией. 

Смотрите также видео обзор матча Украина – Япония.

По материала iSport.ua

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Теги: футбол, сборная Украины, Руслан Малиновский, сборная Японии
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