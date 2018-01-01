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Ярмоленко приехал поддержать сборную в Бельгию, а после матча поздравил ребят в раздевалке

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Андрей Ярмоленко пропускал матчи национальной сборной Украины из-за травмы.
Сборная Украины вместе с Андреем Ярмоленко празднует победу над Японией
Сборная Украины вместе с Андреем Ярмоленко празднует победу над Японией
ФФУ

Андрей Ярмоленко не сумел помочь своей сборной в товарищеских матчах с Саудовской Аравией и Японией из-за травмы.

Однако футболист не оставил своих партнеров по команде без поддержки, прилетев из Дортмунда в Льеж на поединок против "синих самураев".

Украинцы сумели добыть победу со счетом 2:1 благодаря голам Ярослава Ракицкого и Александра Караваева, а "семерка" сборной поздравил ребят с успехом в раздевалке.

Напомним, что Андрей Ярмоленко накануне приступил к восстановительным тренировкам.

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Теги: футбол, сборная Украины, сборная Японии, фото, вне игры, Андрей Ярмоленко
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