Ярмоленко приехал поддержать сборную в Бельгию, а после матча поздравил ребят в раздевалке
Андрей Ярмоленко пропускал матчи национальной сборной Украины из-за травмы.
Андрей Ярмоленко не сумел помочь своей сборной в товарищеских матчах с Саудовской Аравией и Японией из-за травмы.
Однако футболист не оставил своих партнеров по команде без поддержки, прилетев из Дортмунда в Льеж на поединок против "синих самураев".
Украинцы сумели добыть победу со счетом 2:1 благодаря голам Ярослава Ракицкого и Александра Караваева, а "семерка" сборной поздравил ребят с успехом в раздевалке.
Напомним, что Андрей Ярмоленко накануне приступил к восстановительным тренировкам.
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