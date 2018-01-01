Украина – Япония 2:1 видео голов и обзор товарищеского матча

Сборная Украины добыла первую победу в 2018 году. Смотрите видео голов и обзор матча.

Сборная Украины обыграла японцев в контрольном матче Getty Images

Сборная Украины обыграла команду Японии благодаря голам Ярослава Ракицкого и Александра Караваева. 1 тайм 2 тайм Япония – Украина 1:2

Голы: Макино, 41 – Ракицкий, 20, Караваев, 69 Япония: Кавасима – Г.Сакаи, Макино, Уэда, Нагатомо – Ямагути, Хасебе (Мисао, 80) – Хонда (Кубо, 65), Сибасаки (Накажима, 80), Харагути (Усами, 88) – Сугимото (Кобаяши, 56) Украина: Пятов – Бутко (Караваев, 63), Ордец, Ракицкий, Соболь (Матвиенко, 63) – Малиновский (Буяльский, 63), Степаненко – Марлос (Петряк, 89), Зинченко (Ротань, 79), Коноплянка (Цыганков, 79) – Беседин Предупреждения: Харагути - Степаненко, Соболь.

Isport.ua