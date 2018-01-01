Украина добыла первую победу в 2018 году

Сборная Украины обыграла Японию в товарищеском матче.

Национальная сборная Украины одержала победу над командой Японии в товарищеской встрече, которая прошла в бельгийском Льеже.

Поединок начался довольно активно, где наша команда смотрелась куда интереснее оппонента. Уже на стартовом отрезке матча дважды врывался в штрафную площадь Евгений Коноплянка, однако в обоих эпизодах хавбека Шальке подвел последний пас. Немного позже подопечные Андрея Шевченко проверили каркас ворот японцев.

Однако счет открыли украинцы на 20-й минуте. Ярослав Ракицкий получил мяч за пределами штрафной после передачи с углового, и в излюбленной манере отправил снаряд с дальней дистанции в ворота. Не обошлось без рикошета, но от этого удар защитника оказался не менее эффектный.

Под занавес первой половины встречи сборную Украины вновь подвели стандарты – “желто-синие“ не доглядели за Томоаки Макино, который одним касанием головы переправил мяч в сетку ворот.

Во втором тайме практически ничего не изменилось. Наша команда продолжала доминировать, а японцы изредка выходить в контратаки. На 65-й минуте украинцы таки дожали соперника – дебютным голом отличился Александр Караваев.

Также стоит отметить 100-й матч Руслана Ротаня в футболке национальной сборной Украины. Опытный полузащитник появился на после вместо Александра Зинченко.

Таким образом, коллектив Андрея Шевченко добыл первую победу в 2018 году, а последние два товарищеских поединка показали, что еще много над чем нужно работать. Тем не менее, по нашему мнению, украинцы ничем не уступают будущим участникам мундиаля (Саудовская Аравия и Япония) и вполне достойно бы выступили на грядущем ЧМ.

Япония – Украина 1:2

Голы: Макино, 41 – Ракицкий, 20, Караваев, 69

Япония: Кавасима – Г.Сакаи, Макино, Уэда, Нагатомо – Ямагути, Хасебе (Мисао, 80) – Хонда (Кубо, 65), Сибасаки (Накажима, 80), Харагути (Усами, 88) – Сугимото (Кобаяши, 56)

Украина: Пятов – Бутко (Караваев, 63), Ордец, Ракицкий, Соболь (Матвиенко, 63) – Малиновский (Буяльский, 63), Степаненко – Марлос (Петряк, 89), Зинченко (Ротань, 79), Коноплянка (Цыганков, 79) – Беседин

Предупреждения: Харагути – Степаненко, Соболь