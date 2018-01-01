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Ротань провел сотый матч за сборную Украины

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Руслан Ротань стал третьим футболистом, кому покорилось это достижение.
Руслан Ротань
Руслан Ротань
Getty Images

Ветеран сборной Украины Руслан Ротань провел сотый матч в футболке национальной команды. Это случилось в товарищеском матче с Японией, выйдя на замену в концовке игры.

Дебютировал Ротань в национальной сборной 12 февраля 2003 года в матче Турция – Украина, регулярно выступая в сборной на протяжении 15 лет.

Ротань стал третьим футболистом в истории национальной сборной, кому покорился гроссмейстерский  рубеж – до этого 100 матчей сыграли Анатолий Тимощук (144 матча) и Андрей Шевченко (111 матчей).

Добавим, что сборная Украины одержала победу над Японией в товарищеском матче.

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Теги: сборная Украины, Руслан Ротань
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