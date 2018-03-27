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Стал известен стартовый состав Украины на матч с Японией

Комментариев: 1
В сравнении с предыдущим матчем Шевченко внес шесть замен.
Андрей Шевченко
Андрей Шевченко
ФФУ

Стал известен стартовый состав сборной Украины в товарищеском матче против Японии.

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко сделал шесть замен в сравнении с поединком против Саудовской Аравии.

Так, место в воротах вместо отбывшего в молодежную сборную Андрея Лунина займет Андрей Пятов.

В защите место в основе сохранил только Ярослав Ракицкий, с которым в паре сыграют Иван Ордец, Эдуард Соболь и Богдан Бутко.

Меньше всего изменений произошло в полузащите, где место в основе сохранили Тарас Степаненко, Евгений Коноплянка, Александр Зинченко и Марлос, к которым добавился Руслан Малиновский.

Место в нападении вместо Евгения Селезнева займет Артем Беседин.

Стартовый состав сборной Украины: Андрей Пятов (к), Эдуард Соболь, Ярослав Ракицкий, Иван Ордец, Богдан Бутко, Тарас Степаненко, Руслан Малиновський, Евгений Коноплянка, Александр Зинченко, Марлос, Артем Беседин.

Отметим, что товарищеская встреча между командами Украины и Японии состоится во вторник, 27 марта, на стадионе Морис Дюфран в городе Льеж (Бельгия). Стартовый свисток – в 15:20 по киевскому времени.

Также на нашем сайте будет доступна текстовая онлайн трансляция матча.

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Теги: сборная Украины, сборная Японии
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Комментариев (1)
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ACAB666    27.03.2018, 14:57
Оценка:  +1
ACAB666
Место в нападении вместо Евгения Селезнева займет Артем Беседин.
хорошая шутка
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