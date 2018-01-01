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Шахтер предложил Фонсеке новый контракт

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Наставник "горняков" еще не принял решение о том, где продолжит карьеру.
Паулу Фонсека
Паулу Фонсека
ФК Шахтер Донецк

Главный тренер Шахтера Паулу Фонсека в интервью Desporto сообщил, что донецкий клуб предложил ему продлить соглашение.

“Шахтер уже предложил мне продлить контракт, мы ведем переговоры. Я пока не решил: оставаться мне или уходить. Были и другие предложения, но теперь я должен обдумать, что лучше для моей карьеры“, – сказал Фонсека.

Отметим, что соглашение между Паулу Фонсекой и Шахтером истекает ближайшим летом.

Ранее сообщалось, что Фонсека мечтает перебраться в Англию и не спешит продлевать контракт с Шахтером.

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Теги: Паулу Фонсека, футбол, Шахтер, контракт
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