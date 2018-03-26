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Генсек ФФУ: Супруга прилетела в Испанию за свои деньги

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Генсек ФФУ ответил на обвинение журналистов о том, что он с женой провел несколько дней в Испании за счет сборной Украины.
Юрий Записоцкий
Юрий Записоцкий
Униан

Генеральный секретарь ФФУ Юрий Записоцкий ответил на обвинение Андрея Шахова, который заявил, что функционер вместе со своей женой поехал отдохнуть в Испанию за счет сборной Украины.

"Я понимаю, что против ФФУ сейчас ведется ожесточенная информационная война. Но никогда не думал, что некоторые журналисты могут опускаться до такого низкого уровня.

Я действительно летал в Марбелью на матч Саудовская Аравия – Украина во главе украинской делегации. И действительно, в это время там три дня находилась моя супруга.

Но дело в том, что она прилетела в Испанию на выходные не в самолете ФФУ, и даже не за средства федерации, как считают отдельные СМИ, а регулярным рейсом, билеты на который мы купили за свои деньги. Таким же образом она и улетела из Испании. А жили мы в отеле, который я оплатил из собственных средств", – приводит слова Записоцкого издание matchday.ua.

Кроме того, функционер предоставил фотографии билетов, подтверждающих, что он заплатил за перелет жены и номер отеля со своих средств. 

Фото – matchday.ua

Ранее журналист Константин Андриюк заявил, что генсек Юрий Записоцкий признался в корупции в ФФУ.

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Теги: футбол, ФФУ, скандал, вне игры
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