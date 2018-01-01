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Украинская молодежка может получит техническое поражение после победы над Сербией

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Сборная Украины U-17 выпустила на поле против Сербии двух футболистов, которые должны были пропускать поединок.
Украинская молодежка может получит техническое поражение после победы на Сербией
Украинская молодежка может получит техническое поражение после победы на Сербией
ФФУ

Сборная Украины U-17 обыграла команду Сербии (2:1) в рамках отбора к молодежному чемпионату Европы.

Однако победа команды Олега Кузнецова может превратится в техническое поражения, так как тренерский штаб выпустил на поле двух футболистов, которые должны были пропускать матч из-за перебора желтых карточек. Речь идет о Николае Яроше и Романе Бодня, которые получили по две желтых карточки в предыдущих матчах отбора и не имели права играть против сербов. 

Сборная Украины получит техническое поражения, если представители Сербии подадут апелляцию.

Отметим, что сборная Украины U-17 после двух туров делит первое и второе место с Испанией. У обеих команд по четыре очка. На второй строчке расположилась команда Сербии с тремя баллами.

Напомним, что во вторник, 27-го марта, свой контрольный матч проведет первая команда Украины. Подопечные Андрея Шевченко в бельгийском Льеже померяются силам с командой Японии. 

Ранее сообщалось, что Андрей Шевченко хочет проверить в игре с Японией как можно больше футболистов.   

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Теги: футбол, сборная Украины U-17
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