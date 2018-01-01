Украинская молодежка может получит техническое поражение после победы над Сербией
Сборная Украины U-17 обыграла команду Сербии (2:1) в рамках отбора к молодежному чемпионату Европы.
Однако победа команды Олега Кузнецова может превратится в техническое поражения, так как тренерский штаб выпустил на поле двух футболистов, которые должны были пропускать матч из-за перебора желтых карточек. Речь идет о Николае Яроше и Романе Бодня, которые получили по две желтых карточки в предыдущих матчах отбора и не имели права играть против сербов.
Сборная Украины получит техническое поражения, если представители Сербии подадут апелляцию.
Отметим, что сборная Украины U-17 после двух туров делит первое и второе место с Испанией. У обеих команд по четыре очка. На второй строчке расположилась команда Сербии с тремя баллами.
Напомним, что во вторник, 27-го марта, свой контрольный матч проведет первая команда Украины. Подопечные Андрея Шевченко в бельгийском Льеже померяются силам с командой Японии.
Ранее сообщалось, что Андрей Шевченко хочет проверить в игре с Японией как можно больше футболистов.
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