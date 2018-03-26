Андриюк: Генсек ФФУ фактически признался в корупции

Журналист уверен, что перед выборами 2019 года скандалы ФФУ не нужны.

Журналист Константин Андриюк прокомментировал новость о коррупции в рядах высшего руководства ФФУ.

"Наткнулся случайно на интересную новость о генеральном секретаре ФФУ Юрии Записоцком, которому предъявляют претензию в присутствие его жены в чартере ФФУ, в гостинице, на тренировочном сборе сборной Украины в испанской Марбелье. Из доказательств – "зачекиненная" запись на странице в ФБ с отмеченной женой в марбельськом ресторане.

Любой может сказать, мол, доказательство – так себе, ну, например, поприкалывался Записоцкий, etc… Но случилось интересное.

Через некоторое время Записоцкий... удалил эту запись.

Почему? Зачем? Ну, если человек честный, честно отдыхает там, да еще и с женой, то что ему скрывать? А на самом деле Записоцкий сделал сразу две ошибки.

Первая – традиционные фейсбучно-инстаграмные понты, когда сделал пост и «зачекинился». Вторая и главная. Удалив эту запись, он фактически во всем признался:

– признался, что его жена улетела на недельный европейский отдых, и перелет ей оплатила ФФУ.

– признался, что проживание в отелях на недельном европейском отдыхе его жене оплатила ФФУ.

– признался, что это прямая коррупция и нецелевое использование средств со стороны ФФУ.

Юрий Записоцкий, конечно, может попытаться выкрутиться и предоставить документы об оплате перелета в чартере ФФУ со стороны его жены.

Но, скорее всего, делать этого он не станет. Зачем? Лохи все схавают, народный депутат БПП и председатель бюджетного комитета Павелко его и так прикроет. Поэтому жрите футбольные лохи то, что вам дают, показывают с экранов телевизоров и не випендривайтесь. Дайте людям отдохнуть. Они на это своими коррупционными схемами заслужили.

Эта история – на самом деле лишь верхушка айсберга и совсем не отражает того масштаба коррупции, кумовства и местечкового распила бабла в нынешней ФФУ. В организации, которая сейчас так нужна под выборы-2019. Скандалы здесь пока ой как не нужны", - написал Андриюк.

Напомним, что сборная Украины расписала ничью с Саудовской Аравией (1:1). Во вторник, 27-го марта, подопечные Андрея Шевченко сыграет в бельгийском Льеже против японцев.

Ранее сообщалось, что сборная Украины провела тренировку в Бельгииперед матчем с Японией.

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