Шевченко: Наша задача – еще раз посмотреть как можно больше футболистов

Андрей Шевченко рассказал о целях сборной Украины на матч против Японии.

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко пообщался с журналистами накануне матча против японцев.

– В каком состоянии сборная Украины подходит к игре с Японией?

– Готовятся все, никаких потерь нет. Сегодня проведем полноценную тренировку и завтра будем готовы к игре. Все у нас хорошо.

– По вашему мнению, чемпионат Бельгии – это тот турнир, где игрок может расти?

– Чемпионат Бельгии сейчас набирает обороты, и я положительно отношусь к тому факту, что украинские игроки приезжают сюда, выступают за местные клубы, получают игровую практику. Здесь есть неплохой уровень, и бельгийские команды в еврокубках, например, в прошлом сезоне достигали определенных успехов.

– На сколько процентов вы определились со стартовым составом на завтрашнюю игру?

– По сравнению с матчем против Саудовской Аравии, завтра в составе, несомненно, будут изменения. Дадим возможность проявить себя тем игрокам, которые вышли на замену или вообще не участвовали в том матче.

– Какое значение будет иметь завтрашняя встреча для двух соперников?

– Матч будет иметь разное значение для команд, во-первых, потому, что перед ними стоят разные задачи. Мы строим команду, а Япония готовится непосредственно к чемпионату мира. Тренер просматривает игроков, между ними есть конкуренция, кто поедет на мундиаль, а кто нет.

Наши задачи – еще раз посмотреть как можно больше кандидатов, посмотреть нашу игру. Хотя поединок товарищеский, его результат все же будет иметь большое значение.

– Украина два раза встречалась с Японией в своей истории. Что вы можете сказать об этой команде?

– Я очень высоко оцениваю сборную Японии. Это быстрая команда, которая играет в вертикальный футбол, хорошо использует стандартные положения. Знаю, что сейчас в команде отсутствует ряд ключевых футболистов.

– Кто является главным исполнителем штрафных в сборной Украины? Не считаете, что надо дать больше шансов Руслану Малиновскому, который выполняет стандарты в своем клубе – Генке?

– В этом плане у нас есть определенная конкуренция. Малиновский завтра получит шанс, он будет играть. О штрафных, у нас есть несколько игроков, которые хорошо их выполняют, и Руслан – один из них. Мы знаем его сильные стороны, следили за его выступлениями за клуб. Надеюсь, завтрашний поединок будет удачным для всей команды и для Малиновского в том числе.

– Какие требования будете ставить перед подопечными на завтрашнюю игру?

– Ожидаю от команды хорошего контроля игры. Постараемся больше разыгрывать мяч, использовать средние и короткие пасы, за счет правильного передвижения мяча искать и находить пространство между линиями соперника и развивать свои атаки. Есть качественных, технических игроков, я верю в их возможности. Рассчитываю, что команда продемонстрирует завтра хороший футбол.

– Какая задача завтра получат защитники сборной Украины?

– Мы просматривали несколько игр соперника. Как я уже говорил, заметили, что Япония предпочитает вертикальном футболу. Поэтому наши защитники должны завтра сыграть компактно и аккуратно.

– А что услышат от вас игроки линии атаки?

– Нам надо существенно поднять процент реализации моментов. В последних играх у нас было достаточно шансов, но их воплощением в забитые мячи были сложности, – отметил Шевченко на предматчевой пресс-конференции.

Напомним, что Украина сыграет против Японии во вторник, 27-го марта, в бельгийском Льеже. Начало встречи – в 15:20 по киевскому времени.

Ранее журналист Андрей Шахов заявил, что генсек ФФУ вместе с женой отдохнул в испанской Марбелье за счет сборной Украины.

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По материалам ФФУ