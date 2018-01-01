Генсек ФФУ вместе с женой отдохнули в Испании за счет сборной Украины – журналист

Известный журналист Андрей Шахов считает, что генеральный секретарь ФФУ съездил на недельных отдых в Испанию за счет сборной Украины.

Журналист Андрей Шахов предположил, что генеральный секретарь ФФУ Андрей Записоцкий свозил жену в испанскую Марбелью, где готовилась к матчу с Саудовской Аравией сборная Украины, за счет Федерации футбола.

"Наверное, в такой ситуации можно только приятного аппетита пожелать генсеку ФФУ и его супруге в ресторане Марбелье на берегу Средиземного моря. Недельная семейная поездка, наверное, за деньги общественной организации, каковой является ФФУ, уже удалась на славу, так что даже позорные 1:1 с аравийцами не испортили настроения.

Классная общественная у нас организация: нанимает против Динамо адвокатов из Швейцарии, позволяет сотрудникам возить жен на сборы. Зато, наслышан, что не всегда находились деньги, чтобы отправить с юношеской сборной оператора. Правда, теперь становится понятно, почему сборная не в Харькове или не в Полтаве играла?", – написал Шахов на страничке в Facebook, прикрепив скриншот с геолокацией, которую выложил Андрей Записоцкий.

Напомним, что сборная Украины расписала ничью с Саудовской Аравией (1:1). Во вторник, 27-го марта, подопечные Андрея Шевченко сыграет в бельгийском Льеже против японцев.

Ранее сообщалось, что сборная Украины провела тренировку в Бельгии перед матчем с Японией.

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