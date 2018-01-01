Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Генсек ФФУ вместе с женой отдохнули в Испании за счет сборной Украины – журналист

Комментариев: 0
Известный журналист Андрей Шахов считает, что генеральный секретарь ФФУ съездил на недельных отдых в Испанию за счет сборной Украины.
Андрей Шахов
Андрей Шахов
Footboom.com

Журналист Андрей Шахов предположил, что генеральный секретарь ФФУ Андрей Записоцкий свозил жену в испанскую Марбелью, где готовилась к матчу с Саудовской Аравией сборная Украины, за счет Федерации футбола. 

"Наверное, в такой ситуации можно только приятного аппетита пожелать генсеку ФФУ и его супруге в ресторане Марбелье на берегу Средиземного моря. Недельная семейная поездка, наверное, за деньги общественной организации, каковой является ФФУ, уже удалась на славу, так что даже позорные 1:1 с аравийцами не испортили настроения.

Классная общественная у нас организация: нанимает против Динамо адвокатов из Швейцарии, позволяет сотрудникам возить жен на сборы. Зато, наслышан, что не всегда находились деньги, чтобы отправить с юношеской сборной оператора. Правда, теперь становится понятно, почему сборная не в Харькове или не в Полтаве играла?", – написал Шахов на страничке в Facebook, прикрепив скриншот с геолокацией, которую выложил Андрей Записоцкий. 

Напомним, что сборная Украины расписала ничью с Саудовской Аравией (1:1). Во вторник, 27-го марта, подопечные Андрея Шевченко сыграет в бельгийском Льеже против японцев.

Ранее сообщалось, что сборная Украины провела тренировку в Бельгии перед матчем с Японией.

Желаете узнавать главные спортивные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Поделись:
Теги: футбол, сборная Украины, ФФУ, Андрей Шахов
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь