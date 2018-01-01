Полузащитник Коринтианса прошел медосмотр для Шахтера – СМИ

Донецкий Шахтер может усилиться 20-летним полузащитником Коринтианса.

Полузащитник бразильского Коринтианса Майкон прошел медицинское обследование для донецкого Шахтера, сообщает издание Globo Esporte.

Бразилии считают, что трансфер неизбежен. Также Шахтер заплатит за 20-летнего полузащитника порядка шести миллионов евро. Однако никакой официальной информации по этому поводу пока что нет.

Ожидается, что Майкон должен заменить в составе "горняков" центрального полузащитника Фреда, который ближайшим летом покинет Шахтер и, скорее всего, продолжит карьеру в английской Премьер-лиге. Борьбу за бразильца ведут Манчестер Юнайтед и ПСЖ, а вот Ман Сити, похоже, что больше не настроен на покупку полузащитника.

Ранее сообщалось, что Шахтер усилится 19-летним хавбеком бразильского Сан-Паулу.

Желаете узнавать главные спортивные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!