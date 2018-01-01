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Полузащитник Коринтианса прошел медосмотр для Шахтера – СМИ

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Донецкий Шахтер может усилиться 20-летним полузащитником Коринтианса.
Майкон
Майкон
Getty Images

Полузащитник бразильского Коринтианса Майкон прошел медицинское обследование для донецкого Шахтера, сообщает издание Globo Esporte.

Бразилии считают, что трансфер неизбежен. Также Шахтер заплатит за 20-летнего полузащитника порядка шести миллионов евро. Однако никакой официальной информации по этому поводу пока что нет.

Ожидается, что Майкон должен заменить в составе "горняков" центрального полузащитника Фреда, который ближайшим летом покинет Шахтер и, скорее всего, продолжит карьеру в английской Премьер-лиге. Борьбу за бразильца ведут Манчестер Юнайтед и ПСЖ, а вот Ман Сити, похоже, что больше не настроен на покупку полузащитника.

Ранее сообщалось, что Шахтер усилится 19-летним хавбеком бразильского Сан-Паулу. 

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Теги: футбол, Шахтер, Коринтианс, Майкон
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