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Коноплянка похвастался своим новым золотым смартфоном

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Украинец опубликовал новое фото в социальную сеть Instagram.
Евгений Коноплянка
Евгений Коноплянка
instagram.com/konoplyanka.official

Хавбек Шальке и сборной Украины Евгений Коноплянка опубликовал снимок в социальную сеть Instagram, на котором он якобы разговаривает по телефону.

На самом деле украинский полузащитник продемонстрировал подписчикам дизайн своего нового телефона. Он выполнен в золотом цвете, а на задней панели выгравировано изображение самого футболиста.

Отметим, что ныне Евгений Коноплянка находится в расположении национальной сборной Украины, которая 27 марта проведет товарищеский поединок с Японией. На нашем сайте будет доступна текстовая онлайн трансляция матча.

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Теги: футбол, вне игры, фото, Евгений Коноплянка
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