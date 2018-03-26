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Ротань: Перешел в Динамо не ради денег

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Капитан сборной Украины рассказал о своем переходе в киевское Динамо.
Руслан Ротань
Руслан Ротань
ФК Динамо Киев

Полузащитник киевского Динамо и сборной Украины Руслан Ротань рассказал о переходе в столичній клуб, коллекции футболок и о планах после завершения карьеры.

"Я перешел не ради денег. Когда я переходил в 2005 году, Игорь Михайлович мне позвонил, мы пообщались минут 10 и никаких вопросов уже не было. В этот раз, наверное, было еще быстрее.

Какой-то один матч за сборную не могу выделить. Каждый из них оставляет какую-то память, эмоции позитивные и негативные. Сборная – вершина айсберга, к которой ты стремишься. Футболист, который играет за сборную, помнит каждую свою игру.

Когда был молодым, любил быструю езду. Сейчас люблю спокойную езду. Если был лихим водителем, понятно, что останавливали и штрафовали.

Ранее коллекционировал футболки соперников, сейчас этим не занимаюсь. Теперь отдаю футболки. Первый раз – болельщикам, они повесили ее в кафе, остальные футболки отдал папе и сейчас продолжаю ему их отдавать, он делает свою коллекцию.

Ранее для меня футбол был более эмоциональным, сейчас более грамотным. Мысль иногда проскакивает стать тренером, но пока не знаю. Но есть много других футбольных профессий", – сказал Ротань в интервью программе Про футбол.

Ранее Ротань с Коноплянкой преподали урок теннисбола Зинченко и Малиновскому.

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Теги: Руслан Ротань, Динамо Киев, трансфер, УПЛ, футбол
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