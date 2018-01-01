Рианчо: Хотим видеть новую кровь в сборной Украины

Ассистент Андрея Шевченко поделился своим мнением о комплектации команды.

Ассистент главного тренера сборной Украины Андрея Шевченко Рауль Рианчо отметил, что в команде ждут возвращения в строй травмированного Андрея Ярмоленко.

"Конечно, Ярмоленко – топ-футболист, он лидер команды. Но сейчас мы хотим видеть новую кровь в сборной, молодых игроков.

Сейчас важно, чтобы Ярмоленко восстановился и смог приехать на следующий сбор команды", – цитирует специалиста телеканал Футбол 1.

Напомним, что во вторник, 27-го марта, в бельгийском Льеже состоится поединок сборной Украины против Японии. Стартовый свисток – в 15:20 по киевскому времени. Добавим, что на нашем сайте пройдет текстовая онлайн трансляция матча.

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