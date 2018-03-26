Команда Шевченко во вторник, 27 марта, проведет товарищеский матч с участником ЧМ-2018.

Сборная Украины провела тренировку в Бельгии перед матчем с Японией ФФУ

Сборная Украины в воскресенье, 25 марта, перебралась из испанской Малаги в бельгийский Льеж. Команда заселилась в гостиницу "Chateaudes Thermes".

После ужина у игроков были отдых, массаж, восстановление. Все ребята находятся в хороших физических кондициях и готовятся продемонстрировать свое умение в товарищеском матче с Японией, сообщает пресс-служба ФФУ.

В понедельник, 26 марта, после завтрака команда отправилась на прогулку. Отель, где проживает сборная, расположенный в городском парке, поэтому прогулка была на свежем воздухе, по аккуратно ухоженных бельгийцами аллеях. Погуляв около получаса, тренеры и футболисты пошли на теоретическое занятие.

Сегодня в расписании сборной – предматчевая тренировка, которая начнется в 18:00 на стадионе льежского Стандарта – Морис Дюфран. В 17:30 главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко даст пресс-конференцию для СМИ в конференц-зале арены. Вместе с коучем со СМИ встретится и игрок нашей команды Руслан Малиновский.

Напомним, что поединок сборной Украины против Японии состоится во вторник, 27-го марта, в бельгийском Льеже. Стартовый свисток – в 15:20 по киевскому времени. Добавим, что на нашем сайте пройдет текстовая онлайн трансляция матча.

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