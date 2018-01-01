Алиев: Тяжело будет получить тренерскую лицензию, Сабо завалит меня

Экс-игрок киевского Динамо рассказал о первых шагах тренерской карьеры.

Главный тренер любительского Хмельницкого Александр Алиев рассказал о своей новой работе.

"По отчеству меня еще Валентин Белькевич называл, поэтому мне не привыкать. Вообще все в Динамо меня называли "Сан Саныч", только сейчас уже в качестве тренера.

Как попал в команду? Сидел дома, пришла смска на Facebook. Я оставил номер своего телефона, а потом, с утра, где-то часов в 11, когда я лежал, раздался телефонный звонок. Человек представился Александром и сказал, что он президент любительской команды. Пригласил на должность главного тренера, а я согласился. Первым делом позвонил Александру Хацкевичу, чтобы посоветоваться. Он сказал поехать и посмотреть.

Я работал с Павлом Яковенко, Алексеем Михайличенко, Анатолием Демьяненко, Юрием Семиным, Александром Хацкевичем, от каждого из них взял по чуть-чуть. Также работал с Хуанде Рамосом, но он мне ничего не дал.

Мои тренировки направлены на то, чтобы все было игровое. Где-то раз в неделю нагружаю и физически, проводим беговую работу. Самое главное для меня – это дисциплина. Как на футбольном поле, так и за его пределами.

Тренерской лицензии у меня нет, но пора уже получить. Тяжеловато будет это сделать, ведь там один из принимающих экзамены Йожеф Сабо. Завалит меня.

У наших футболистов есть и основная работа, поэтому иногда они отпрашиваются с тренировок. Например, есть два полицейских, один игрок работает на конфетной фабрике. Они получают зарплату, но это смешные деньги", – сказал Алиев в эфире программы Про футбол.

Ранее сообщалось, что Алиев победил в своем первом матче в качестве тренера.

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