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Зинченко: Переговоры с Наполи велись между клубами, без меня

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Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко прокомментировал информацию о том, что он мог стать игроком итальянского Наполи.
Александр Зинченко
Александр Зинченко
ФФУ

Игрок Манчестер Сити Александр Зинченко, который в данный момент находится в расположении сборной Украины, рассказал о несостоявшемся трансфере в Наполи и признаках звездной болезни.

"То, чего я добился со своей командой, и то, где мы находимся, меня, безусловно, радует. Моя команда – это мои родители и мой дядя. Звездная болезнь? Наверное, этого никогда не будет. Все зависит от воспитания. Если она когда-то и проявлялась, то мое окружение, в том числе мама, ее присекали", – рассказывает Зинченко.

Также 21-летний хавбек прокомментировал информацию о том, что он мог стать игроком итальянского Наполи.

"Переговоры с Наполи велись между клубами, без меня. После того как они закончились и стало понятно, что я остаюсь в Манчестер Сити, ко мне подошел Пеп Гвардиола и сказал, что рад тому, что я остался", – сказал Зинченко в интервью программе Великий футбол.

На счету Зинченко в нынешнем сезоне 13 поединков за Манчестер Сити, которые он провел на позиции левого защитника.

Ранее Зинченко заявил, что готов сыграть на той позиции в сборной, где его видит Шевченко.

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Теги: Александр Зинченко, сборная Украины, Манчестер Сити, Наполи, футбол
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