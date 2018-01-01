Шевченко: Нам важно вспомнить структуру игры и те связи, которые раньше были налажены

Наставник сборной Украины прокомментировал игру нашей команды в матче с Сауд. Аравией, а также поделился ожиданиями от матча против Японии.

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко поделился мнением о прошедшем матче против Саудовской Аравии и будущем поединке против Японии.

О Саудовской Аравии:

В матче с Саудовской Аравией у нас было стремление посмотреть новых игроков и дать возможность больше сыграть тем, кто много не играл. К сожалению, ряд футболистов выпал из-за травм, а матч получился не совсем удачным для нас, в первую очередь с точки зрения результата, и с точки зрения содержания.

Были и хорошие эпизоды, но нельзя оставаться довольным таким матчем. У нас было достаточно моментов и шансов, чтобы закончить эту игру и не волноваться. В который раз пропустили со стандарта, в который раз уже. Будем работать над этим. Моменты, которые у нас есть, мы должны использовать. Не совсем доволен видением игры. Может, это связано с тем, что игроки четыре месяца не виделись, возможно, из-за того, что у нас не было возможности провести какой-то сбор.

В принципе, игра нам удавалась, мы контролировали игру и забили мяч, имели еще шансы, но не воспользовались ими и дальше усложнили себе игру. Контроль мяча был достаточно хороший – за счет коротких и средних передач пытались форсировать игру.

О состоянии игроков:

Все готовятся к игре. Бурда не смог восстановиться и улетел в Киев. Цыганков сегодня тренировался, никаких проблем у него нет. Ряд футболистов мы отправили в молодежную сборную, а в связи с травмой Бурды оставили Матвиенко. Команда готовится, мы провели две тренировки. Утренняя тренировка вчера получилась очень хорошей.

О задачах на сбор:

У нас разные задачи. У Саудовской Аравии и Японии идет подготовка к чемпионату мира, а мы где-то закладываем фундамент, мы смотрим новых игроков. К сожалению, те на кого мы рассчитывали – Бурда и Яремчук – получили травмы. Посмотрим, кому доверим место в составе.

Нам важно вспомнить структуру игры и те связи, которые раньше были налажены. В матче со словаками я был доволен движением и контролем мяча, а вот в поединке с Саудовской Аравией этого уже не получилось. Где-то это меня настораживает. Надеюсь, в матче с Японией мы исправим те ошибки, которые были допущены.

О своих требованиях к игрокам:

Я понимаю желание ребят приезжать в сборную, но каждый из них должен нести ответственность. Игру с Саудовской Аравией мы должны были выигрывать. Можно даже отвести в сторону саму игру, но результат мы должны добывать, несмотря на то, что это был всего товарищеский матч. Это мои требования. В себе нужно воспитывать желание побеждать. В матчах с более сложными соперниками это пригодится.

О Японии:

Япония и Саудовская Аравия разные команды, думаю, японцы выше классом. Это команда с неплохими игроками, которые выступают в Европе. Соперник будет совершенно другой, поэтому нужно будет приложить больше усилий, должно быть больше концентрации. В прошлой игре концентрация была не на 100%, – цитирует Шевченко Великий футбол.

Напомним, что поединок сборной Украины против Японии состоится во вторник, 27-го марта, в бельгийском Льеже. Стартовый свисток – в 15:20 по киевскому времени. Добавим, что на нашем сайте пройдет текстовая онлайн трансляция матча.

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