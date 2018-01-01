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Селезнев признал свой переезд в Россию ошибкой

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По словам игрока, лучше бы он остался в Днепре.
Евгений Селезнев
Евгений Селезнев

Нападающий турецкого Акхисар Беледие Евгений Селезнев признался, что сожалеет о переходе из Днепра в Кубань.

"Сколько забил за Кубань? Не помню, мало. Не хочу вспоминать это время, ведь нет смысла. Думаю, что не должен был уходить из Днепра. Это было ошибкой.

Знал ли обо всей критике в свою сторону? Конечно, я же не мог глаза закрыть. Переживал, как и любой другой человек", - отметил Селевнев в программе "Моя Игра".

Ранее Селезнев рассказал о популярности футбола в Турции, а также сравнил местный чемпионат с украинским.

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Теги: Евгений Селезнев, футбол, Днепр, Кубань
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