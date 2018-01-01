Сборная Украины отправилась на матч против Японии

"Желто-синие" завершили свои тренировки в Марбелье.

Сборная Украины отправилась в Бельгию, где сыграет против сборной Японии. Перед выездом в аэропорт Малаги "желто-синие" провели последнюю тренировку в Марбелье.

В общей группе работали все 20 футболистов, летящих Льеж, в том числе и Виктор Цыганков, который накануне занимался индивидуально.

По прибытии в Бельгию "сине-желтые" отправятся в гостиницу "Шато де Терме" на окраине Льежа. Там команда поужинает и пойдет отдыхать. Следующую тренировку, предматчевую, сборники проведут завтра — на поле стадиона "Морис Дюфран".

Напомним, что поединок сборной Украины против Японии состоится во вторник, 27-го марта, в бельгийском Льеже. Стартовый свисток – в 15:20 по киевскому времени. Добавим, что на нашем сайте пройдет текстовая онлайн трансляция матча.

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