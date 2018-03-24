Кравец – о Японии: Бросилось в глаза, что они быстрые, техничные
Форвард сборной Украины Артем Кравец отметил сильные стороны футболистов команды Японии.
"Пока не скажу что-то конкретное по этой команде. Я посмотрел только нарезку ее товарищеского матча против Мали, в котором азиаты отыгрались в компенсированное время.
Бросилось в глаза, что японцы быстрые, техничные… В любом случае будет интересный поединок, ведь это еще один участник чемпионата мира", – сказал Кравец в комментарии ресурсу Команда №1.
Напомним, что поединок сборной Украины против Японии состоится во вторник, 27-го марта, в бельгийском Льеже. Стартовый свисток – в 15:20 по киевскому времени. Добавим, что на нашем сайте пройдет текстовая онлайн трансляция матча.
Ранее Артем Кравец прокомментировал гол в ворота сборной Саудовской Аравии.
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