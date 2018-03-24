Кравец – о Японии: Бросилось в глаза, что они быстрые, техничные

Артем Кравец поделился мысля относительно будущего матча сборной Украины против команды Японии.

Форвард сборной Украины Артем Кравец отметил сильные стороны футболистов команды Японии.

"Пока не скажу что-то конкретное по этой команде. Я посмотрел только нарезку ее товарищеского матча против Мали, в котором азиаты отыгрались в компенсированное время.

Бросилось в глаза, что японцы быстрые, техничные… В любом случае будет интересный поединок, ведь это еще один участник чемпионата мира", – сказал Кравец в комментарии ресурсу Команда №1.

Напомним, что поединок сборной Украины против Японии состоится во вторник, 27-го марта, в бельгийском Льеже. Стартовый свисток – в 15:20 по киевскому времени. Добавим, что на нашем сайте пройдет текстовая онлайн трансляция матча.

Ранее Артем Кравец прокомментировал гол в ворота сборной Саудовской Аравии.

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