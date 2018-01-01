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Цыганков травмировал бедро, Бурда покинет расположение сборной

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Виктор Цыганков тренировался по индивидуальной программе.
Виктор Цыганков (в центре)
Виктор Цыганков (в центре)
instagram.com/viktortsygankov

Полузащитник сборной Украины Виктор Цыганков получил травму бедра в товарищеском матче против Саудовской Аравии.

В субботу, 24 марта, Цыганков тренировался по индивидуальной программе, полученная травма незначительная, сообщается на сайте ФФУ.

Защитник Никита Бурда не сможет восстановиться к матчу против Японии, который состоится 27 марта, поэтому покинет расположение сборной в воскресенье, 25 марта.

Ранее сообщалось, что Украина не смогла обыграть сборную Саудовской Аравии, матч завершился со счетом 1:1.

Тренер сборной Андрей Шевченко прокомментировал матч против саудитов.

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Теги: Виктор Цыганков, Никита Бурда, сборная Украины, товарищеский матч
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