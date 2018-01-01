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10% читателей iSport.ua угадали автора забитого гола в составе Украины

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Единственный гол в ворота Саудовской Аравии забил Артем Кравец.
Артем Кравец
Артем Кравец
ФФУ

Накануне товарищеского матча Украина – Саудовская Аравия редакция iSport.ua решила поинтересоваться мнением читателей, кто же забьет в составе нашей национальной команды?

В итоге встреча завершилась со счетом 1:1, а единственный гол в составе "желто-синих" на свой счет записал Артем Кравец.

Таким образом, 10% пользователей сайта оказались правы.

Напомним, наша команда не сумела обыграть саудитов в Испании. Смотрите видео голов и обзор матча, а также анализ встречи Украина – Саудовская Аравия.

Следующий поединок подопечные Андрея Шевченко проведут 27 марта в бельгийском Льеже против сборной Японии. Стартовый свисток – в 15:20 по киевскому времени. Добавим, что на нашем сайте пройдет текстовая онлайн трансляция матча.

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Теги: футбол, сборная Украины, сборная Саудовской Аравии, товарищеский матч, опрос
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