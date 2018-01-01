Пять вопросов к Шевченко после игры с Саудовской Аравией

Сборная Украины сыграла вничью в первом матче в 2018 году.

Национальная сборная Украины не сумела обыграть Саудовскую Аравию в товарищеском матче, который стал первым поединком для команды в новом году.

Результат, да и сама игра, оставила достаточно много вопросов как к самим футболистам, так и к тренерскому штабу. Выводы делать пока рано. Тем более, до официальных встреч нашей сборной еще полгода, но пять вопросов поставить Андрею Шевченко по итогам игры с Саудовской Аравией все же хотелось бы.

Почему была выбрана такая странная расстановка футболистов?

Товарищеские матчи – это повод для экспериментов, но, кажется, наш тренерский штаб немного с этими экспериментами перегибает. Особенно это касается полузащиты. Зинченко тяготеет к левой бровке, а в нынешнем сезоне чаще всего действует на позиции левого защитника. В итоге он вышел в центре поля. Марлосу и вовсе пришлось по ходу поединка приспосабливаться под игру в центре поля, ведь в Шахтере он – правый хавбек.

Неужели в отсутствие Ярмоленко нельзя было поделить игровое время между Марлосом и Цыганковым на правом фланге, а в центре проверить кого-то другого? Неужели регулярно играющий в клубе Эдуард Соболь хуже, являющегося резервистом, Николая Матвиенко?

Сборная снова становится местом для реабилитации игроков или тут должны играть сильнейшие?

Здесь больше всего вызывает вопросов выход Хачериди? Игрок, практически не играющий за Динамо в последнее время, выходит в основе, хотя на скамейке остается тот же Иван Ордец. Скорее всего, Шевченко просто таким образом попытался поддержать Евгения.

Этим же можно объяснить выход Евгения Коноплянки, однако игрок Шальке хоть и много ошибался, но все же был активен, тогда как отсутствие игровой практики Хачериди привело к нескольким ошибкам, которые могли нам стоить неприятностей, если бы не игра Лунина в воротах.

Мы наигрываем один состав или просматриваем футболистов?

До официальных встреч еще почти полгода, но Шевченко продолжает упорно выпускать почти один и тот же состав. Тренеры не вызывают в сборную Селезнева, объясняя это тем, что знают его способности, но в тоже время в матче с Саудовской Аравией на поле появляются Хачериди, Ракицкий, Кравец, Ротань. Вам не известны их способности?

Посмотрим, какой состав выйдет на поединок с Японией, но как бы вновь какой-то из клубных тренеров не жаловался, что его футболисты зря съездили в расположение сборной?

На тренировках игроки работают только над контролем мяча?

Пресловутый контроль мяча, который тренерский штаб Шевченко прививает футболистам, уже виден невооруженным глазом, но пока непонятно, для чего он. У игроков сборной не получается средними и короткими пасами ставить перед обороной соперника неразрешимых задач, домашних заготовок не видно и дальше идет расчет на индивидуальные действия Коноплянки, Цыганкова или Марлоса.

Но главное – в очередной раз мы пропускаем после стандарта, что продолжает оставаться главной проблемой национальной команды. Неужели нельзя уделить внимание на тренировках этому компоненту?

Эти товарищеские матчи вообще кому-то надо?

Если эксперименты тренерского штаба ограничиваются выходом молодого Андрея Лунина в основе или переход в игру в два форварда за 5 минут до конца игры, то нужны ли Шевченко вообще эти товарищеские игры.

Если футболисты выходят на поле без мотивации, искры, характера, то нужны ли им эти встречи? В действиях наших ребят наблюдалось много брака и ошибок, особенно во втором тайме, когда пришлось играть под прессингом. Не было скорости, агрессии. Почему Беседин за 5 минут на поле создал больше, чем игравшие до этого? Может стоит выпускать не тех, у кого класс выше, а тех, кто этот класс хочет показать?

Напомним, наша команда не сумела обыграть саудитов в Испании. Смотри также видео голов и обзор матча Украина – Саудовская Аравия.

Следующий поединок подопечные Андрея Шевченко проведут 27 марта в бельгийском Льеже против сборной Японии. Стартовый свисток – в 15:20 по киевскому времени. Добавим, что на нашем сайте пройдет текстовая онлайн трансляция матча.

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Фото: ФФУ

Артем Посередько, iSport.ua