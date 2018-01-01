Пять вопросов к Шевченко после игры с Саудовской Аравией
Национальная сборная Украины не сумела обыграть Саудовскую Аравию в товарищеском матче, который стал первым поединком для команды в новом году.
Результат, да и сама игра, оставила достаточно много вопросов как к самим футболистам, так и к тренерскому штабу. Выводы делать пока рано. Тем более, до официальных встреч нашей сборной еще полгода, но пять вопросов поставить Андрею Шевченко по итогам игры с Саудовской Аравией все же хотелось бы.
- Почему была выбрана такая странная расстановка футболистов?
Товарищеские матчи – это повод для экспериментов, но, кажется, наш тренерский штаб немного с этими экспериментами перегибает. Особенно это касается полузащиты. Зинченко тяготеет к левой бровке, а в нынешнем сезоне чаще всего действует на позиции левого защитника. В итоге он вышел в центре поля. Марлосу и вовсе пришлось по ходу поединка приспосабливаться под игру в центре поля, ведь в Шахтере он – правый хавбек.
Неужели в отсутствие Ярмоленко нельзя было поделить игровое время между Марлосом и Цыганковым на правом фланге, а в центре проверить кого-то другого? Неужели регулярно играющий в клубе Эдуард Соболь хуже, являющегося резервистом, Николая Матвиенко?
- Сборная снова становится местом для реабилитации игроков или тут должны играть сильнейшие?
Здесь больше всего вызывает вопросов выход Хачериди? Игрок, практически не играющий за Динамо в последнее время, выходит в основе, хотя на скамейке остается тот же Иван Ордец. Скорее всего, Шевченко просто таким образом попытался поддержать Евгения.
Этим же можно объяснить выход Евгения Коноплянки, однако игрок Шальке хоть и много ошибался, но все же был активен, тогда как отсутствие игровой практики Хачериди привело к нескольким ошибкам, которые могли нам стоить неприятностей, если бы не игра Лунина в воротах.
- Мы наигрываем один состав или просматриваем футболистов?
До официальных встреч еще почти полгода, но Шевченко продолжает упорно выпускать почти один и тот же состав. Тренеры не вызывают в сборную Селезнева, объясняя это тем, что знают его способности, но в тоже время в матче с Саудовской Аравией на поле появляются Хачериди, Ракицкий, Кравец, Ротань. Вам не известны их способности?
Посмотрим, какой состав выйдет на поединок с Японией, но как бы вновь какой-то из клубных тренеров не жаловался, что его футболисты зря съездили в расположение сборной?
- На тренировках игроки работают только над контролем мяча?
Пресловутый контроль мяча, который тренерский штаб Шевченко прививает футболистам, уже виден невооруженным глазом, но пока непонятно, для чего он. У игроков сборной не получается средними и короткими пасами ставить перед обороной соперника неразрешимых задач, домашних заготовок не видно и дальше идет расчет на индивидуальные действия Коноплянки, Цыганкова или Марлоса.
Но главное – в очередной раз мы пропускаем после стандарта, что продолжает оставаться главной проблемой национальной команды. Неужели нельзя уделить внимание на тренировках этому компоненту?
- Эти товарищеские матчи вообще кому-то надо?
Если эксперименты тренерского штаба ограничиваются выходом молодого Андрея Лунина в основе или переход в игру в два форварда за 5 минут до конца игры, то нужны ли Шевченко вообще эти товарищеские игры.
Если футболисты выходят на поле без мотивации, искры, характера, то нужны ли им эти встречи? В действиях наших ребят наблюдалось много брака и ошибок, особенно во втором тайме, когда пришлось играть под прессингом. Не было скорости, агрессии. Почему Беседин за 5 минут на поле создал больше, чем игравшие до этого? Может стоит выпускать не тех, у кого класс выше, а тех, кто этот класс хочет показать?
Напомним, наша команда не сумела обыграть саудитов в Испании. Смотри также видео голов и обзор матча Украина – Саудовская Аравия.
Следующий поединок подопечные Андрея Шевченко проведут 27 марта в бельгийском Льеже против сборной Японии. Стартовый свисток – в 15:20 по киевскому времени. Добавим, что на нашем сайте пройдет текстовая онлайн трансляция матча.
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Фото: ФФУ
Артем Посередько, iSport.ua
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