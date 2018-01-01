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Кравец – о голе Саудовской Аравии: Есть взаимопонимание с Коноплянкой

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Автор гола в ворота Саудовской Аравии прокомментировал товарищескую встречу.
Артем Кравец
Артем Кравец
ФФУ

Артем Кравец поделился впечатлениями после товарищеского матча со сборной Саудовской Аравии.

"Есть какой-то неприятный осадок после игры, ведь настраивались на матч серьезно. Хотелось начать год с победы, но не повезло в завершающей стадии. Должны были обыгрывать эту команду", – цитирует нападающего украинской команды телеканал Футбол 1.

"Гол? Есть хорошее взаимопонимание с Коноплянкой. Знал, куда он будет отдавать передачу. Я открылся, он отдал идеальный пас, а мне оставалось только забить".

Напомним, наша команда не сумела обыграть саудитов в Испании. Смотри также видео голов и обзор матча Украина – Саудовская Аравия.

Следующий поединок подопечные Андрея Шевченко проведут 27 марта в бельгийском Льеже против сборной Японии. Стартовый свисток – в 15:20 по киевскому времени. Добавим, что на нашем сайте пройдет текстовая онлайн трансляция матча.

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Теги: футбол, сборная Украины, сборная Саудовской Аравии, товарищеский матч, Артем Кравец
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