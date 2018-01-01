Коноплянка: Хочу отметить нашего дебютанта – Лунина

Сборная Украины в Испании не сумела победить Саудовскую Аравию.

Евгений Коноплянка прокомментировал результат товарищеского матча с Саудовской Аравией.

"Не думаю, что именно дождь помешал нам выиграть этот поединок. Мы просто не реализовали те моменты, которые у нас возникали. Впрочем, расстраиваться не стоит, ведь в некоторые отрезки этого матча мы демонстрировали неплохой футбол", – цитирует полузащитника сборной Украины официальный сайт ФФУ.

"Удивила ли Саудовская Аравия? Никоим образом. Мы просматривали матчи аравийцев и знали, что они хорошо контролируют мяч, но имеют позиционные проблемы. Мы пытались использовать этот недостаток, и кое-где нам это удавалось. Были готовы к такой игре со стороны соперника, но, повторюсь, вся проблема в том, что мы не реализовали наши моменты. Хочу отметить нашего дебютанта – Андрея Лунина. Он провел матч почти безошибочно, несколько раз спас нас во втором тайме".

"У меня шла игра. Приятно играть вместе с Матвиенко и Соболем. Все время чувствовал поддержку от них. К тому же прекрасно работал Артем Кравец, который постоянно открывался. Единственное, чего не хватило, – это немного времени, чтобы еще лучше сыграться. Но считаю, что мы движемся в правильном направлении", – отметил Евгений Коноплянка.

Напомним, наша команда не сумела обыграть саудитов в Испании. Смотри также видео голов и обзор матча Украина – Саудовская Аравия.

Следующий поединок подопечные Андрея Шевченко проведут 27 марта в бельгийском Льеже против сборной Японии. Стартовый свисток – в 15:20 по киевскому времени. Добавим, что на нашем сайте пройдет текстовая онлайн трансляция матча.

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