Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Украина - Саудовская Аравия 1:1 видео голов и обзор матча

Комментариев: 0
Украина не смогла обыграть Саудовскую Аравию. Смотрите видео голов матча Украина - Саудовская Аравия, который состоялся 23 марта.
Видео голов матча Украина - Саудовская Аравия
Видео голов матча Украина - Саудовская Аравия
twitter.com/saudint

Сборная Украины сыграла вничью со сборной Саудовской Аравии в товарищеском матче (1:1).

Представляем вашему вниманию видео голов и обзор товарищеского матча между сборными Украины и Саудовской Аравии.

Украина  Саудовская Аравия 1:1

Голы: Кравец, 32 – Аль-Муваллад, 38

Украина: Лунин – Караваев, Ракицкий, Хачериди (Ордец, 70), Матвиенко (Соболь, 65) – Степаненко (Ротань, 46), Зинченко (Малиновский, 65) – Марлос (Беседин, 85), Цыганков (Буяльский, 46), Коноплянка – Кравец

Саудовская Аравия: Аль-Мусайлем – Аль-Харби, Аль-Муваллад (Аль-Кувайкиби, 72), Аль-Шахрани (Муат, 90), Осама Хавсави – Омар Хавсави, Аль-Яссам (Асири, 80), Аль-Шехри (Аль-Могхави, 61), Аль-Давсари (Аль-Фиги, 90) – Атиф, Аль-Сахлави (Аль-Моашер, 86)

Предупреждения: Буяльский, Малиновский – Хавсави, Могхави

Поделись:
Теги: украина, Саудовская Аравия, видео голов, товарищеский матч
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь