Украина - Саудовская Аравия 1:1 видео голов и обзор матча

Украина не смогла обыграть Саудовскую Аравию. Смотрите видео голов матча Украина - Саудовская Аравия, который состоялся 23 марта.

Сборная Украины сыграла вничью со сборной Саудовской Аравии в товарищеском матче (1:1).

Представляем вашему вниманию видео голов и обзор товарищеского матча между сборными Украины и Саудовской Аравии.

Украина – Саудовская Аравия 1:1

Голы: Кравец, 32 – Аль-Муваллад, 38

Украина: Лунин – Караваев, Ракицкий, Хачериди (Ордец, 70), Матвиенко (Соболь, 65) – Степаненко (Ротань, 46), Зинченко (Малиновский, 65) – Марлос (Беседин, 85), Цыганков (Буяльский, 46), Коноплянка – Кравец

Саудовская Аравия: Аль-Мусайлем – Аль-Харби, Аль-Муваллад (Аль-Кувайкиби, 72), Аль-Шахрани (Муат, 90), Осама Хавсави – Омар Хавсави, Аль-Яссам (Асири, 80), Аль-Шехри (Аль-Могхави, 61), Аль-Давсари (Аль-Фиги, 90) – Атиф, Аль-Сахлави (Аль-Моашер, 86)

Предупреждения: Буяльский, Малиновский – Хавсави, Могхави