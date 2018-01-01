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Шевченко: У нас было достаточно моментов для победы

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Наставника сборной не устроило то, как футболисты контролировали мяч и игру.
Андрей Шевченко
Андрей Шевченко
ФФУ

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко после ничьи с Саудовской Аварией отметил, что команда создала немало моментов, но недостаточно хорошо контролировала мяч и игру.

"У нас было достаточно моментов для победы в этом матче. Команда создала несколько голевых моментов, но я не очень доволен в том, что касается контроля игры и мяча.

Мы пропустили после стандарта, потому что недостаточно хорошо контролировали игру, хотя я делал акцент на том, что нужно действовать предельно аккуратно, не терять игроков. Будем разбираться. Но повторюсь, имели достаточно моментов и в первом, и во втором тайме, чтобы решить исход поединка в свою пользу. Я бы все равно остался недоволен контролем игры, даже если бы мы выиграли", - отметил Шевченко.

Также наставник отметил, что 3-4 игрока после матча отправятся в расположение молодежной сборной Украины, которой предстоит сыграть матч отбора на Евро-2019 в Англии.

Национальная сборная Украины свой следующий матч сыграет против Японии 27-го марта.

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Теги: Андрей Шевченко, ФФУ, сборная Украины
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Источник: ФФУ

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