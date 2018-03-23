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Шапаренко не сыграет за молодежку против Англии

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У полузащитника Динамо Николая Шапаренко нет британской визы.
Николай Шапаренко
Николай Шапаренко
ФК Динамо Киев

Игрок Динамо Киев и молодежной сборной Украины Николай Шапаренко не сможет помочь команде в отборочном матче Евро-2019 против Англии.

Полузащитник получил вызов, но вскоре вернулся в расположение киевлян. По словам тренера "бело-синих" Александра Хацкевича, у его подопечного нет британской визы, о чем поздно узнали администраторы сборной.

"Это вопрос к администраторам сборной. Оказалось, что у Коли нет британской визы. Поэтому причина его возвращения - чисто техническая", - цитирует Хацкевича официальный сайт Динамо.

Ранее сообщалось, что некоторые футболисты сборной Украины помогут молодежке в матче против Англии.

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Теги: Николай Шапаренко, Молодежная сборная Украины, Динамо Киев
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