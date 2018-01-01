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Украина не смогла обыграть Саудовскую Аравию

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Подопечные Андрея Шевченко сыграли вничью с одним из участников ЧМ-2018.
Сборные Украины и Саудовской Аравии не определили сильнейшего
Сборные Украины и Саудовской Аравии не определили сильнейшего
twitter.com/SaudiNT

Сборные Украины и Саудовской Аравии не определили сильнейшего (1:1 ) в товарищеском матче.

Команды справедливо расписали мировую, забив по голу в первом тайме.

На 32-й минуте Евгений Коноплянка выполнил верховую передачу со своего фланга, а Кравец выскочил из-за спин защитников и ударом головой отправил мяч под штангу.

Пропустила же Украина через 7 минут, считай, в “излюбленной манере“  после стандарта. На подаче углового аравийцы сумели выиграть “воздух“ и сделать скидку, после чего соперник воспользовался неразберихой в обороне и с близкого расстояния пробил Андрея Лунина.

Повести в счете Украина могла и до перерыва, но отличный момент не сумел реализовать Марлос, который обводящим ударом не попал в дальний угол.

После перерыва украинцы “добавили оборотов“, но в середине второго тайма снова замедлились и вообще отдали мяч аравийцам.

Только в последние 15 минут игры команда Андрея Шевченко прижала соперников, но тот же Марлос, Беседин и Кравец не смогли переиграть голкипера Саудовской Аравии (особенно не повезло Беседину, два удара которого голкипер едва сумел парировать).

Украина  Саудовская Аравия 1:1

Голы: Кравец, 32  Аль-Муваллад, 38

Украина: Лунин  Караваев, Ракицкий, Хачериди (Ордец, 70), Матвиенко (Соболь, 65)  Степаненко (Ротань, 46), Зинченко (Малиновский, 65)  Марлос (Беседин, 85), Цыганков (Буяльский, 46), Коноплянка  Кравец

Саудовская Аравия: Аль-Мусайлем – Аль-Харби, Аль-Муваллад (Аль-Кувайкиби, 72), Аль-Шахрани (Муат, 90), Осама Хавсави – Омар Хавсави, Аль-Яссам (Асири, 80), Аль-Шехри (Аль-Могхави, 61), Аль-Давсари (Аль-Фиги, 90) – Атиф, Аль-Сахлави (Аль-Моашер, 86)

Предупреждения: Буяльский, Малиновский  Хавсави, Могхави

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Теги: сборная Украины, сборная Саудовской Аравии, товарищеский матч, отчет, футбол
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