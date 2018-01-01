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Лунин станет самым молодым голкипером сборной Украины

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Андрей Лунин побьет рекорд Максима Коваля.
Андрей Лунин
Андрей Лунин
instagram.com/lunin_12

Вратарь Зари Андрей Лунин станет самым молодым голкипером сборной Украины, сыграв в товарищеском матче против Саудовской Аравии в возрасте 19 лет и 40 дней.

Предыдущим рекордсменом был Максим Коваль, выступивший за национальную команду в 19 лет и 174 дня, который в свою очередь превзошел Александра Шовковского, который дебютировал в воротах сборной в 19 лет и 315 дней.

Напомним, Украина встретится в товарищеском матче с Саудовской Аравией 23 марта. На нашем сайте доступна онлайн-трансляция матча.

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Теги: Андрей Лунин, сборная Украины, товарищеский матч
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