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Опрос: кто из украинцев забьет Саудовской Аравии?

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Сборная Украины проведет спарринг с Саудовской Аравией.
Евгений Коноплянка
Евгений Коноплянка
ФФУ

Сборная Украины 23 марта сыграет товарищеский матч с Саудовской Аравией.

Предлагаем нашим читателям ответить на вопрос, кто из наших парней, по вашему мнению, сумеет поразить ворота соперника?

 

Отметим, что товарищеская встреча между сборными Украины и Саудовской Аравии состоится в пятницу, 23 марта, на муниципальном стадионе Ла Марбелья в Испании. Стартовый свисток – в 21:00 по киевскому времени.

Также на нашем сайте будет доступна текстовая онлайн трансляция матча.

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Теги: футбол, сборная Украины, сборная Саудовской Аравии, опрос, товарищеский матч
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