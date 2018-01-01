Луис Адриано: Слов о том, что хочу выступать за сборную Украины, – не было

Бразильский форвард рассказал о возможности выступления за сборную Украины.

Нападающий московского Спартака Луис Адриано рассказал, что не заявлял о желании выступать за сборную Украины и поделился мнением о донецком Шахтере.

– Когда вы были в Шахтере, то еще до своего первого вызова в сборную Бразилии сказали, что с радостью бы выступили за сборную Украины. Тогда что-то не получилось. Почему?

– На самом деле все было не так. Меня журналист спросил – точно так же, как вы сейчас, – хотел бы я играть за украинскую сборную. Я ответил: "Никаких проблем". Но слов о том, что именно хочу выступать за Украину, – не было.

– А болельщики говорили, что Луису Адриано надо упасть в ноги и молить, чтобы он стал играть за сборную Украины.

– Мне приятно, что так говорили. Но видите – в результате за Украину так и не сыграл.

– Наверняка в Шахтере осталась частичка вашей души. Сильно переживаете из-за того, что сейчас происходит с клубом?

– Очень жаль, что Шахтер не может проводить домашние матчи на своем стадионе. Атмосфера на арене придавала команде дополнительную силу.

Я слежу за Шахтером, поддерживаю отношения с некоторыми бразильцами, остался болельщиком донецкого клуба. Но, даже несмотря на то, что команда выступает не на своем поле, она все равно играет прекрасно – даже в Лиге чемпионов, – сказал Адриано в интервью Спорт-Экспресс.

Ранее сообщалось, что Евгений Селезнев пожелал удачи сборной Украины.

Отметим, что товарищеская встреча Украина – Саудовская Аравия состоится в пятницу, 23 марта, на муниципальном стадионе Ла Марбелья в Испании. Стартовый свисток – в 21:00 по киевскому времени.

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